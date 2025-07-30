8.8'lik depremin ardından Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldı

Dünya güne depremle uyandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

TSUNAMİ DALGALARI HOKKAİDO KENTİNE ULAŞTI

İlk tsunami dalgaları kuzeydeki Hokkaido kentine ulaştı, dalga yüksekliği 30 cm olarak açıklandı.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Fukuşima Daiichi nükleer santralini işleten şirket olan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), tüm çalışanların tahliye edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir anormallik bildirilmediğini açıkladı.

DEPREMDEN SONRA 30 ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından en şiddetlisi 7 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

Büyüklükleri 2 ile 5 arasında değişen 30 artçı sarsıntı kaydedildiği açıklandı.