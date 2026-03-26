Nicolas Maduro davasında kritik duruşma: 80 gündür hapishanede

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının yankıları sürüyor...

Venezuela’nın devrik Devlet Başkanı Nicolas Maduro, narkoterörizm dahil ağır suçlamalarla ABD’de mahkeme karşısına çıkıyor.

HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

63 yaşındaki Maduro, 3 Ocak’ta Karakas’ta ABD özel kuvvetleri tarafından yakalanmasının ardından New York’a götürüldü ve 5 Ocak’ta yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Savcılık, Maduro’nun 25 yılı aşkın süreye yayılan uyuşturucu ve silah kaçakçılığı bağlantılı bir suç ağı içinde yer aldığını öne sürüyor.

Ancak davanın temelini oluşturan narkoterörizm yasasının geçmişte sınırlı sayıda mahkumiyetle sonuçlanmış olması, sürecin zorlu geçeceğine işaret ediyor.

NARKOTERÖRİZM SUÇLAMASINDA KANIT SORUNU

2006’da yürürlüğe giren narkoterörizm yasası, ABD’nin terör olarak nitelendirdiği faaliyetlerle bağlantılı uyuşturucu ticaretini hedef alıyor.

Ancak bu yasa kapsamında bugüne kadar yalnızca dört mahkumiyet kararı verildi. Bunlardan ikisi tanık güvenilirliği sorunları nedeniyle bozuldu.

SAVUNMADA YAPTIRIM ENGELİ

Maduro’nun avukatları, ABD hükümetinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle savunma sürecinin sekteye uğradığını savunuyor.

Avukat Barry Pollack, Venezuela hükümetinin hukuki masrafları karşılamasına izin verilmemesi halinde davadan çekilmek zorunda kalabileceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin önce izin verip ardından bu izni geri çekmesi, savunma tarafına göre anayasal hak ihlali anlamına geliyor.

Savcılık ise yaptırım altındaki bir hükümetin fonlarının avukat ücretleri için kullanılamayacağını vurguluyor.

CEZAEVİ KOŞULLARI: 'DÜNYADAKİ EN ZOR YERLERDEN BİRİ'

Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’taki Metropolitan Cezaevi'nde tutuluyor. Burası daha önce Ghislaine Maxwell ve Sean Combs gibi yüksek profilli isimlere de ev sahipliği yapmıştı.

Ancak cezaevi, kötü koşullarıyla sık sık eleştiriliyor. Avukatlar ve eski mahkumlar, tesisi 'insanlık dışı' ve 'tehlikeli' olarak tanımlıyor.

Yüksek profilli tutukluların genellikle günde 23 saat hücrede kaldığı, sınırlı iletişim ve kısıtlı hareket imkanına sahip olduğu belirtiliyor.

TECRİT UYGULANIYOR

Maduro’nun da güvenlik gerekçesiyle tecrit koşullarına yakın bir rejimde tutulduğu, eşiyle dahi doğrudan görüşemediği ifade ediliyor.

Cezaevinde sunulan yemeklerin kalitesi de tartışma konusu.

Bazı dava dosyalarında, bozuk veya böcekli gıdalar verildiği iddia edilirken, yetkililer bu suçlamaların bir kısmını reddediyor.

KRİTİK DURUŞMA BUGÜN

26 Mart’taki duruşmanın, davanın ilerleyişine ilişkin bir 'durum duruşması' olması bekleniyor.

Ancak savunmanın finansmanı ve delillerin nasıl ele alınacağı gibi başlıklar da gündeme gelebilir.

Maduro’nun oğlu, ailesinin güçlü durduğunu savundu. Buna karşın uzmanlar, davanın hem hukuki hem de siyasi boyutları nedeniyle uzun ve zorlu bir süreç olacağı görüşünde.