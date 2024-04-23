9 yaşındaki İngiliz Cooper Wallace, martı sesi çıkarmada şampiyon oldu Wallace, Belçika'da düzenlenen yarışmada birinci olmayı başardı. Martıları sevdiğini söyleyen Wallace, "Okul arkadaşlarım, ilk başta sinir bozucu olduğunu düşünüyorlardı" dedi.

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ensonhaber.com

Avrupa'da düzenlenen martı sesi çıkarma şampiyonasının kazananı, İngiltere'den Cooper Wallace oldu.

9 yaşındaki Wallace, Belçika'da gerçekleştirilen yarışmada ipi göğüsledi.

Chesterfield'lı martı tutkunu Wallace, bu yıl dördüncüsü düzenlenen şampiyonada dikkatleri üzerine çekti.

Çıkardığı martı sesiyle birinci oldu

Martı kostümüyle sahneye çıkan Wallace, 100 üzerinden 92 puan aldı. Wallace, bu skorla çocuklar kategorisinde birinci oldu.

Wallace, "Okul arkadaşlarım ilk başta sinir bozucu olduğunu düşünüyorlardı. Ama şimdi öyle değil. Başardım." dedi.

"Seslerinden dolayı onları seviyorum"

Martılara sevgi duyduğunu belirten Wallace, diğer taraftan bu kuşlardan birinin, geçmişte sandviçini çalarak uzaklaştığını da söyledi.

Cooper Wallace, "Gerçekten güzel hayvanlar olduklarını düşünüyorum. Seslerinden dolayı onları seviyorum." diye ekledi.