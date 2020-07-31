Hacılar şeytan taşladı

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Mina'daki Cemerat'a geçen hacılar, burada "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.

Müslümanlar, Hac ibadetinin en önemli durağı olan Arafat vakfesini dün tamamladı.

Kurban Bayramı arifesinde Arafat vakfesinin ardından akşam saatlerinde Müzdelife'ye giderek vakfeye duran hacılar, sabah itibarıyla yürüyerek Mina'daki Cemerat'a geçti.

'AKABE CEMRESİ'NE 7 TAŞ

Hacılar, burada "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.

Taş atma işlemi, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeli bir şekilde gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

10 BİN KİŞİYLE SINIRLANDIRILDI

Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2.5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

Hacılar korona gölgesinde şeytan taşladı ViDEO