AB, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye arasında mali politikalarda iş birliği vurgusu

Toplantıda, salgın döneminde Türkiye'nin zamanında genel mali ve parasal destek önlemlerini aldığı belirtildi. Uzun vadede ekonomik direncin öneminin altı çizildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Birliği ile Batı Balkanlar ve Türkiye Arasında Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısı yapıldı.

Toplantı, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Batı Balkan ülkelerinden yetkililerin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

MALİ POLİTİKALARDA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Türkiye’yi temsilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ile TCMB Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük'ün katıldığı toplantıda, mali politikalarda güçlü iş birliği mesajı verildi.

AB Konseyi tarafından yayınlanan sonuç bildirgesinde, toplantının Batı Balkanlar ve Türkiye'yi Avrupa Birliği’ne gelecekteki katılımları için hazırlamayı amaçladığı belirtildi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILADILAR"

Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla AB, Batı Balkanlar ve Türkiye arasındaki tıbbı ve mali yardımlar konusunda gösterilen güçlü dayanışmanın önemi hatırlatılan bildirgede, “Katılımcılar, Batı Balkanlar ve Türkiye tarafından krizin ekonomik yansımalarını hafifletmek için kabul edilen, zamanında alınan genel mali ve parasal destek önlemlerini memnuniyetle karşıladılar.” değerlendirmesine yer verildi.

"GÜÇLÜ SAHİPLENME" VURGUSU

Bildirgede, uzun süreli kriz etkisinin ötesine bakıldığında, katılımcıların orta vadeli ekonomik toparlanmayı desteklemek ve ortaklaşa kararlaştırılan politika rehberliğini sağlamak için ekonomik politika diyaloğunun merkezi bir rol oynamaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştıkları bildirildi.

Uzun vadede ekonomik direncin oluşturulması için önlemlerin dijital dönüşümü ve yeşil ekonomiye geçişi de teşvik etmesi gerektiği belirtilen bildirgede, "Katılımcılar, ortaklaşa kararlaştırılan politika kılavuzunun başarılı bir şekilde uygulanmasının anahtarının güçlü bir sahiplenme olacağını özellikle vurguladılar." ifadelerine yer verildi.

TOPLANTININ DİĞER KATILIMCILARI

Bildirgede, katılımcıların, ekonomik ve mali diyaloğa olan bağlılıklarının altını çizdikleri de vurgulandı.

Toplantıya Batı Balkan ülkelerinin temsilen Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk yetkililerinin katıldığı belirtildi.