AB: Fransa'ya yapılanlar kabul edilemez

Von der Leyen, Paris'in Avustralya'nın hamlesi sonrası karşı karşıya kaldığı durumu değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa ile ABD, İngiltere ve Avustralya arasında denizaltı anlaşmazlığı konusunda açıklama yaptı.

Von der Leyen, CNN International televizyonundan Christian Amanpour'a verdiği röportajda, konuya değindi.

"FRANSA KABUL EDİLEMEZ MUAMELEYE UĞRADI"

"Bu konuda yanıtlanması gereken çok açık soru var. Üye devletlerimizden biri kabul edilemez bir muameleye uğradı. Bu yüzden ne olduğunu ve neden olduğunu öğrenmek istiyoruz. İşleri normal seyrinde sürdürmek için öncelikle bunu açıklığa kavuşturmamız gerek." diyen von der Leyen, Avrupa'da bu konunun ele alınışıyla ilgili bir hayal kırıklığı oluştuğunu aktardı.

"KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

Von der Leyen, "Biz dostuz, ortağız. Dostlar ve ortaklar özellikle ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirleriyle konuşurlar. Bu açıkça gerçekleşmedi. Ve bu konuda konuşmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DOSTUMUZU VE DÜŞMANIMIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Amanpour'un, Çin'in Batılı ortaklar arasındaki gerginlikten faydalanmak isteyip istemeyeceğine ilişkin sorusu üzerine von der Leyen, "Bunun olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz çünkü kimin dostumuz kimin düşmanımız olduğunu çok iyi biliyoruz." yanıtını verdi.

AFGANİSTAN MESELESİ

Von der Leyen, Afganistan'daki önceliğin insani kriz ve kadınlar başta olmak üzere savunmasız insanların gördüğü muameleye karşı mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Leyen, "Taliban'ın bize şu anda en büyük zorlukları atlatmak konusunda ihtiyacı var. Bu Taliban hükümetinin tanınması anlamına gelmiyor. Onlarla pratik bir zeminde konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA BİRLİĞİ

AB Komisyonu Başkanı, AB'nin savunma birliği kurmak konusunda adımlarını hızlandıracağını, NATO dışında da bağımsız şekilde hareket kabiliyetine sahip olunması gerektiğini belirtti.

Fransa'da gelecek sene bu meselenin detaylarının ele alınacağı bir zirve düzenleneceğini anımsatan von der Leyen, bu sırada da uygulanabilir adımlar konusunda çalışmaya devam edileceğini kaydetti.