AB liderlerinden '5’inci madde’ açıklaması

AB liderleri, Ukrayna için NATO’nun 5’inci maddesine benzer güvenlik mekanizmasının oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 01:59
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından AB liderleriyle yapılan video konferans toplantısının ardından yazılı açıklamada yapıldı.

AB: UKRAYNA AVRUPA’NIN İLK SAVUNMA HATTI

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanması sürecine katılmayı kabul etmesi, ‘önemli bir adım’ olarak değerlendirilerek, "Şimdi, NATO’nun 5’inci maddesine benzer, ABD’nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı" denildi.

Ukrayna ordusunun Avrupa’nın ‘ilk savunma hattı’ olduğu kaydedilen açıklamada, AB'nin Ukrayna’ya en fazla askeri ve ekonomik desteği sağlayan aktör olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Rusya’nın şiddeti derhal sona erdirmesi gerektiğinin altı çizilerek, aksi halde yaptırımların sürdürüleceği ifade edildi.

