AB, Rusya’ya yönelik yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluş, 15 Eylül 2026 tarihine kadar yaptırım listesinde kalmaya devam edecek.

Yaptırımların gözden geçirilmesi sürecinde Konsey ayrıca 2 kişinin listeden çıkarılmasına karar verdi. Bunun yanında, hayatını kaybeden 5 kişinin de yaptırım listesinden silindiği bildirildi.

YAPTIRIMLARIN GEÇMİŞİ

Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımları ilk olarak Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında uygulamaya başladı. Rusya’nın Kırım Özerk Cumhuriyeti ile Sivastopol’u 18 Mart 2014’te ilhak etmesi üzerine devreye alınan yaptırımlar, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya geniş çaplı saldırı başlatmasıyla daha da genişletildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırımların kapsamı önemli ölçüde artırıldı.

AB’nin Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımları her 6 ayda bir gözden geçirilerek uzatılıyor.

Söz konusu yaptırımlar arasında seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması ve kişi ya da kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının engellenmesi gibi tedbirler bulunuyor.