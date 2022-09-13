AB: Suriyelilerin geri dönüşünü destekliyoruz

Suriye konusunda verilen mesajda, "Tüm Suriyelilerin evlerine dönme hakkı var ama şartlar oluşturulmalı" denildi. Geri dönüşlerin destekleneceğine vurgu yapıldı.

Avrupa Birliği'nden (AB), Suriyeli mültecilerin geri dönüşleriyle ilgili açıklama geldi.

Açıklama, AB'nin Suriye'deki misyonu tarafından Twitter üzerinden yapıldı.

AB Suriye Delegasyonu Başkanı Dan Stoenescu'nun, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Şam'da görüştüğü belirtildi.

"Tüm Suriyelilerin evlerine dönme hakkı var"

AB'nin, BM'nin Suriye'deki mülteciler konusunda gönüllü geri dönüşler de dahil olmak üzere tüm çalışmalarını desteklediği ifade edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

"Tüm Suriyelilerin evlerine dönme hakkı var ama şartlar henüz oluşmadı. İlk olarak gerekli olan, uluslararası hukuka ve 'geri gönderme yasağı' uyarınca, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için koşulların yaratılmasıdır."

"Geri dönüşleri destekleyeceğiz"

AA'nın haberine göre, açıklamada, "AB, şartlar uygun olduğunda, en kısa sürede BM kolaylaştırıcılığındaki geri dönüşleri destekleyecektir." denildi.

Esad rejimiyle normalleşme açıklaması

AB Komisyonu'na göre, AB'nin iç savaş nedeniyle Beyrut'a tahliye edilen delegasyonu, Şam'daki binasından da faaliyet gösteriyor ve Delegasyon Başkanı Stoenescu düzenli olarak Şam'ı ziyaret ediyor.

AB'den yapılan açıklamalarda sık sık Suriye'de kalıcı ve anlaşılır bir siyasi çözüme bağlı olunduğu, Esad rejimiyle normalleşmenin, savaş sona ermeden ülkenin yeniden inşasının ve yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağı ifade ediliyor.