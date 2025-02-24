AB, Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı

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Avrupa'dan tarihi karar....

Suriye yönetiminin Beşar Esad rejiminden arındırılmasının ardından ülkede geçici bir yönetim kurulmuştu.

Özgürlükçü ve halk odaklı ve modern bir yol izleyen yeni Suriye yönetiminin zaferi birçok dünya liderleri tarafından desteklenmişti.

Hal böyleki, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkeler Suriye'ye yönelik yaptırımların bazılarını kaldırırkeni bazılarını hafifletme kararı almıştı.

SURİYE'YE YÖNELİK BAZI YAPTIRIMLAR ASKIYA ALINDI

Bu adımların ardından gözler, Suriye'ye üst düzey temaslarda bulunan Avrupa Birliği'ne dönmüştü.

Beklenen tarihi bildirim geldi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Avrupa Birliği ülkeleri, enerji, ulaşım ve yeniden yapılanma gibi alanları kapsayan bir dizi yaptırımı Suriye'ye yönelik askıya alma konusunda anlaşmaya vardı.

Bu karar, AB'nin Suriye'deki kapsayıcı bir siyasi geçişi destekleme, ekonomik iyileşmeyi hızlandırma, yeniden yapılanma ve istikrar sağlama çabalarının bir parçası olarak alındı.

ASKIYA ALINAN YAPTIRIMLAR

AB, Suriye ile, halkı ve iş dünyasıyla, enerji ve ulaşım gibi kilit alanlarda etkileşimi kolaylaştırmayı ve bu sektörlere yönelik finansal ve bankacılık işlemlerini, insani yardım ve yeniden yapılanma için gerekli olanlarla birlikte desteklemeyi hedefliyor.

Konsey, özellikle şu adımları attı:

Enerji (petrol, gaz ve elektrik dahil) ve ulaşım sektörlerinde yer alan sektör yasaklarını askıya almak



Beş kurumu (Endüstri Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarımsal Kooperatif Bankası ve

Suriyeli Arap Havayolları) fon ve ekonomik kaynakların dondurulmasına tabi olanlar listesinden çıkarmak ve Suriye Merkez Bankası'na fon ve ekonomik kaynak sağlanmasına izin vermek



Suriyeli bankalar ile AB üyesi ülkelerdeki finansal kurumlar arasında bankacılık ilişkisi kurma yasağına, enerji ve ulaşım sektörleriyle ilgili işlemler ve insani yardım ve yeniden yapılanma amaçlı işlemler için bazı istisnalar getirmek



Mevcut insani yardım istisnasının süresiz olarak uzatılması



Lüks malların Suriye'ye ihracına yönelik yasaklara, kişisel kullanım amacıyla bir istisna getirilmesi

Bugün alınan kararın ardından, Konsey, başka ekonomik yaptırımların askıya alınıp alınamayacağını değerlendirecek ve ülke içindeki durumu dikkatle izlemeye devam ederek bu tür askıya almaların uygunluğunu gözden geçirecek.