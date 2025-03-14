ABD Başkanı Donald Trump, dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısı gerçekleştirdi..

Toplantıda Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ilhak edileceğine yönelik sözlerde bulundu.

Trump'ın "Grönland'ı ilhak" açıklaması sonrası Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR, EVRENSEL İLKELERDİR VE BUNLARI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

AB'nin başından bu yana net duruş sergilediğini vurgulayan Hipper, şöyle konuştu:

AB, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı savunmaya devam edecektir. Bunlar, evrensel ilkelerdir ve bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Özellikle AB'ye üye bir ülkenin toprak bütünlüğü söz konusuysa AB, Danimarka'yı tam olarak desteklemektedir.

NE OLMUŞTU

Trump, dün Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, şu yanıtı vermişti:

Bence bu, gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var.