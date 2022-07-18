AB, Türkiye'nin tahıl koridoru çabalarını değerlendirdi

Brüksel'den yapılan açıklamada, diplomatik çabaların bu hafta anlaşmayla sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tonlarca tahıl limanlarda mahsur kaldı.

Türkiye, diplomatik girişimleriyle sürece liderlik ederken, dünya pazarları Karadeniz'den gelecek haberleri bekliyor.

"Bu hafta anlaşma getirmesini umuyorum"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, oluşturulması planlanan güvenli tahıl koridoruyla ilgili açıklama yaptı.

Borrell, Türkiye'nin Ukrayna'nın tahıl ihracatını gerçekleştirmesine yönelik diplomatik çabalarının "bu hafta bir anlaşma getirmesini umduğunu" belirtti.

"On binlerce insanın hayatı bu anlaşmaya bağlı"

AB dışişleri bakanları toplantısına giderken gazetecilere konuşan Borrell, "Bu hafta, Odessa'dan ve diğer Ukrayna gemilerinden tahıl nakletmek için blokajı kaldırmak üzere bir anlaşmaya varmanın mümkün olacağını umuyorum." dedi.

Borrell "on binlerce insanın hayatı bu anlaşmaya bağlı” olduğu için “bunun diplomatik bir oyun olmadığını” söyledi.

Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Borrell ayrıca, Moskova'nın AB'yi gaz arzını azaltmakla ilgili tehditlerine rağmen, "Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya karşı yaptırımların durdurulması" seçeneğini reddetti.

Aynı AB yetkilisi, AB dışişleri bakanlarının Rus altınına yönelik ithalat yasağını ve mevcut yaptırımlarda yapılacak diğer değişiklikleri ele alacaklarını sözlerine ekledi.

20 milyon ton tahıl küresel pazarlara sunulacak

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile Birleşmiş Milletler'in koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

Mayın temizliği yapılacak

Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.

İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasındaki toplantıya ilişkin, şu açıklamayı yapmıştı:

"Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır."