AB, uçaklarda sıvı kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, uçak yolculuklarında uzun süredir uygulanan sıvı kısıtlamalarına yönelik önemli bir adım attı.

Gelişmiş tarama teknolojilerinin kullanımına onay veren Komisyon, sıvı patlayıcıları güvenilir bir şekilde tespit edebilen cihazlarla el bagajında daha fazla sıvı taşınmasının önünü açıyor.

TARAMA CİHAZLARININ KULLANIMI ONAYLANDI

Komisyon, sıvıların patlayıcı içerip içermediğini tespit edebilen tarama cihazlarının kullanımına onay vererek, uçak yolculuklarındaki sıvı miktarı sınırının kaldırılmasının önünü açtı.

Alman kamu yayıncısı ARD'ye bağlı bir internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu uçak yolcularında sıvı miktarı sınırının kaldırılmasına zemin hazırladı.

21 ÜLKEDEKİ HAVALİMANLARINDA 700 CİHAZ KULLANILIYOR

Haberde, AB Komisyonu sözcüsünün, sıvı patlayıcıları güvenilir şekilde tespit edebilen tarayıcıların kullanımını onayladıklarını ve bunun teorik olarak el bagajında daha büyük şişelerin taşınmasına olanak tanıyacağını doğruladı.

Sözcü, AB'ye üye 21 ülkedeki havalimanlarında yaklaşık 700 tarama cihazının kullanıldığını veya kullanıma hazırlandığını, onay alan yeni cihazlarla bu sayının artacağını bildirdi.

EL BAGAJI SIVI SINIRINI KALDIRMA PLANI OLUMLU KARŞILANDI

Haberde, söz konusu cihazların, tıp alanında kullanılan bilgisayar tomografi tekniğiyle el bagajlarını taradığı kaydedildi.

Alman Havalimanları Birliği'nden (ADV) yapılan açıklamada, el bagajında sıvılar için 100 mililitre sınırını kaldırma planının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

"AÇIK VE ADİL KURALLARA İHTİYAÇ VAR"

ADV Genel Müdürü Ralph Beisel, bunun havalimanlarında daha fazla konfor ve daha hızlı işlemler için büyük bir adım olacağını belirterek, tekniğin güvenilir olduğunu ve herkes için kontrolleri daha kolay hale getireceğini dile getirdi.

Beisel, AB'nin sertifikasyon sürecini eleştirerek, "Havaalanlarımız hazır. Modern güvenlik çözümleri uygulamak istiyorlar. Ancak bunun için AB düzeyinde açık ve adil kurallara ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

40 CİHAZ DAHA SİPARİŞ EDİLDİ

Öte yandan Almanya havalimanlarında uygulamanın yürürlüğe girmesinin zaman alacağı bildirildi.

Frankfurt Havalimanı sözcüsü, yaklaşık 190 güvenlik şeridinden 40'ında yeni tarayıcıların aktif olduğunu ve 40 cihazın daha sipariş edildiğini açıkladı.

Sözcü, tüm havalimanlarının ne zaman yeni cihazlarla donatılacağının henüz belli olmadığını ve bu yüzden yolcular için şimdilik bir değişiklik olmayacağını belirtti.

YAZILIM UYGULAMASI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Münih Havalimanı'nda da benzer bir durumun yaşandığı, tarayıcıların sayısının fazla olduğu ancak yazılım uyarlamasının yaz tatili nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Uçak yolculuğunda sıvı miktarı kısıtlaması, teröristlerin uçakta çeşitli sıvıları patlayıcı madde yapabilmesi üzerine 2006 yılında yürürlüğe girmişti.