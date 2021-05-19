AB ülkeleri, koronavirüs aşısı yaptıranlara sınırları açacak

Brüksel tarafından onaylı aşıların iki dozunu yaptıranlar, AB ülkelerine seyahat edebilecek. Türkiye'de kullanılan koronavirüs aşılarının değerlendirme süreci devam ediyor.

Aşı pasaportunun tartışıldığı Avrupa Birliği (AB), salgın döneminde sınırları açmaya hazırlanıyor.

AB ülkeleri, koronavirüse karşı "tamamen" aşılanan kişilere bir yılı aşkın süredir kapalı olan kapılarını açmak üzere anlaştı.

TAMAMEN AŞI YAPTIRANLARA SEYAHAT SERBEST

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, AB Komisyonu'nun bu ay başında sunduğu teklif üzerinde üye ülkelerin vardığı anlaşmayla AB'nin onayladığı aşıların iki dozunu birden olan kişiler, bu durumu kanıtlayarak AB ülkelerine seyahat edebilecek.

Aşılananların serbest seyahatinin kesin olarak ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. AB yönetimi hazirandan itibaren bu uygulamaya geçmeyi planlıyor.

TÜRKİYE'DE KULLANILAN AŞILAR ÖN DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

AB, şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'ın aşılarını onayladı. Bunlar arasında sadece Johnson & Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor. Avrupa İlaç Ajansı'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar ise Türkiye'de de kullanılan Sinovac ile Curevac, Novavax ve Sputnik V aşıları.

AB KOMİSYONU'NUN TURİSTİK SEYAHAT TAVSİYESİ

AB, ayrıca salgın durumuna bakarak bazı ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarını da kaldırma kararı aldı.

AB'nin şu anda seyahat kısıtlaması uygulamadığı ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, İsrail ve mütekabiliyet şartına bağlı olarak Çin bulunuyordu. Bu listeye yakında İngiltere'nin de eklenmesi bekleniyor.

AB Komisyonu, AB vatandaşı veya AB ülkelerinde oturma izni olmayan kişilerin AB’ye turistik seyahatlerinde uygulanan mevcut salgın kısıtlamalarının, aşılama kampanyaları ve ülkelerdeki vaka durumları göz önünde bulundurularak gevşetilmesi önerisinde bulunmuştu.

'ACİL FREN' MEKANİZMASI

Seyahatler için aşının ikinci dozunun yapılmasının üzerinden 14 gün geçmiş olması öngörülüyordu. Vaka durumlarının değerlendirilmesinde ise 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı sınırının 25'ten 75'e çıkarılması planlanıyordu.

Koronavirüsün varyantlarına karşı ise “acil fren” mekanizması kullanılacak. Bu kapsamda varyantların görüldüğü ülkelerden gelenlere çok hızlı ve koordineli şekilde kısıtlamaların getirilmesi mümkün olacak. AB’ye mecburi seyahatlere ise kişilerin aşı olup olmadığına bakılmaksızın izin verilebilecek.

AB, salgının başlamasının ardından geçen yıl mart ayında sınırlarını zorunlu olmayan seyahatlere kapatmıştı.

AŞI PASAPORTU ANLAŞMAZLIĞI

Öte yandan, Avrupa Birliği içinde tartışılan ve yaklaşan yaz sezonu öncesi turizm sektörü için hayati önem atfedilen aşı pasaportu konusunda anlaşma sağlanamadı.

Euronews'in aktardığına göre, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve üye ülke hükümetlerinden müzakerecileri görüşmeleri perşembe günü sürdürme kararı aldı.

Aşı pasaportu sayesinde bir kişinin koronavirüs test sonucu, koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı, aşılanıp aşılanmadığı şeklindeki bilgilere erişilecek.