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    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Büyük bir mali kriz yaklaşıyor

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna savaşının enerji ve gıda fiyatlarındaki etkileri nedeniye bir mali krizin yaklaştığını söyledi.
    • 20.09.2022 - 05:57
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    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Büyük bir mali kriz yaklaşıyor

    New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gayriresmi nitelikteki AB Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

    "Ukrayna'daki savaş, sadece Ukrayna'da olmuyor"

    Geçen yılki genel kurul toplantılarında Afganistan'ı konuştuklarını hatırlatan Borrell, bu sene Ukrayna'daki savaşı ve savaşın etkilerini ele alacakları aktardı.

    "Ukrayna'daki savaş sadece Ukrayna'da olan bir savaş değil." diyen Borrell, şöyle devam etti:

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Büyük bir mali kriz yaklaşıyor #1

    "Yaklaşan bir mali kriz var"

    "Ukraynalılar savaşıyor, füzelerle bombalanıyor. Dünyanın geri kalanı ise enerjide ve gıdada yükselen fiyatlar ile artan güvensizlik ortamı ve yüksek faizlerden etkileniyor. Bunu, savaşın sebep olduğu enerji ve gıdadaki yüksek fiyatların yaklaşan bir mali krizi oluşturduğu kusursuz bir fırtına şeklinde nitelendirebiliriz."

    AA'nın haberine göre Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bu konuları görüşeceklerini, bu sorunların AB'nin yaptırımları nedeniyle ortaya çıktığını vurgulayan Rusya söylemine karşı neler yapabileceklerini ele alacaklarını bildirdi.

    Gündemlerinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin yanı sıra Orta Asya'da Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sorunların bulunduğunu aktaran Borrell, ana gündem maddesinin Ukrayna'daki savaşının etkileri olduğunu kaydetti.


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