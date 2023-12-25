AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'deki trajediyi önlemezsek projemiz zarar görür Josep Borrell, yaşanan çatışmaların önüne geçmeleri gerektiğini söyledi. Borrell, "Gazze'deki trajediyi durdurmazsak projemizin büyük zarar göreceğini düşünüyorum" dedi.

AA

Avrupa Birliği'nden (AB), Gazze'deki İsrail saldırılarının durması konusunda yeni bir açıklama geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, trajediyi durdurmaları gerektiğini, aksi halde "projelerinin büyük zarar göreceğini" söyledi.

İngiltere basınından The Guardian'a konuşan Borrell, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ABD başkanlık seçimleri kadar önemli olduğuna işaret etti.

Seçmenlerdeki belirsizlik hissinin oyları aşırı sağcı partilere taşımasından endişe ettiğini söyleyen Borrell, "Bilimsel olarak bilinmeyen ve belirsizliğin oluşturduğu korkunun güvenlik isteyen bir hormon salgıladığı kanıtlandı. Bu bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa halkının desteğini çekebilir"

Borrell, medyanın bu korkuyu destekleyen yayınlar yaptığını da belirterek, "İnsanlardaki korkuyu kullanabilen ve iyi sorulara kötü yanıtlar verebilen partiler, Avrupa halkının desteğini çekebilir." dedi.

Seçmenin endişe duyması için nedenleri olduğunu kaydeden Borrell, yine de seçmenleri yaşananları net şekilde analiz edecek siyasi güçlere destek vermeye çağırdı. Borrell, "Bunu başaramazsak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin de ABD'deki seçimler kadar riskli olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki trajediyi durdurmazsak..."

Borrell, AB'nin varlığının Ukrayna'da tehlikede olduğu uyarısını da yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

Şu an belki de sadece Ukrayna'yı değil Avrupa'yı ve demokrasimizi tehdit eden büyük bir güçten gelen tehlikeye bakmamızın zamanıdır.



Rotamızı hızla değiştirip tüm kapasitemizi seferber etmezsek bu Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmasına yol açar. Aynı şekilde Gazze'deki trajediyi durdurmazsak projemizin büyük zarar göreceğini düşünüyorum.

"Uzun sürecek bir çatışmaya hazırlanmalıyız"

Avrupa'nın kendisine "Her şeyi yapmaya hazır mıyız?" sorusunu sorması gerektiğinin altını çizen Borrell, şu açıklamayı yaptı:

Putin, Ukrayna'nın bir parçasını alıp gerisinin AB'ye girmesiyle tatmin olmaz. Özellikle kendisine çok daha uygun bir senaryo sunabilecek ABD seçimlerinden önce savaştan vazgeçmeyecektir. Bu nedenle daha yoğun ve uzun sürecek bir çatışmaya hazırlanmalıyız.

"Rusya hiçbir zaman bir millet olamadı"

Borrell, Putin'in zafer kazanana kadar savaşa devam edeceğini savunurken Ukrayna'nın direnme gücü, AB'nin destek kapasitesi ve transatlantik ittifak konusunda yanıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Rusya hiçbir zaman bir millet olamadı. Başında çar bulunan bir imparatorluktu, Sovyetlerdi şimdi de Putin var. Bu Rusya'nın değişmezi ve siyasi kimliği ve sonuç olarak başta bize olmak üzere komşuları için bir tehdit.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)