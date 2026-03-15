Abbas Arakçi: Ateşkes ya da müzakere talebimiz yok

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 16'ncı günü geride kaldı...

ABD basınına verdiği röportajda konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran’ın ateşkes ya da müzakere istediğine yönelik iddiaları kesin bir dille reddetti.

Arakçi, “Biz asla ateşkes talep etmedik, müzakere talebinde de bulunmadık. Ne kadar sürerse sürsün kendimizi savunmaya hazırız ve şimdiye kadar da bunu yaptık. Başkan Trump bu savaşın yasa dışı ve kazanılamaz olduğunu anlayana kadar da savunmamızı sürdüreceğiz” dedi.

"MÜZAKERE KONUSUNDA İYİ BİR DENEYİMİMİZ YOK"

ABD ile diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, saldırıların İran ile görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiğini hatırlattı.

Arakçi, bu nedenle Washington yönetimiyle yeniden müzakere masasına oturmanın anlamlı olmadığını belirterek, “ABD’lilerle konuşmak için bir neden görmüyoruz. Çünkü bize saldırmaya karar verdiklerinde zaten onlarla müzakere halindeydik. Bu ikinci kez yaşanıyor ve ABD ile müzakere konusunda iyi bir deneyimimiz yok. Görüşmeler sürerken saldırıya uğradık. Bu nedenle yeniden müzakere masasına dönmenin ne faydası var?” ifadelerini kullandı.

"SADECE ABD HEDEFLERİNİ VURUYORUZ"

İran’ın bölgedeki saldırılarının sivil hedeflere yönelik olduğu iddialarını da reddeden Arakçi, İran’ın yalnızca ABD’ye ait askeri hedefleri vurduğunu savundu.

Arakçi, “Biz yalnızca ABD varlıklarını, tesislerini ve ABD’ye ait askeri üsleri hedef alıyoruz. Hedef alınan her şey ABD’ye aittir. Bazı ülkelerin toprakları bize yönelik saldırılar için kullanılıyor. Daha dün kısa menzilli HIMARS roketleriyle adalarımıza saldırı düzenlendi ve bu saldırı için Birleşik Arap Emirlikleri toprakları kullanıldı” dedi.

Ayrıca kısa süre önce üç adet F-15 savaş uçağının Kuveyt’te dost ateşi sonucu düştüğünü öne süren Arakçi, bu uçakların İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığını iddia etti.

"HÜRMÜZ'Ü KAPATMIŞ DEĞİLİZ"

Bölgedeki kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki durum hakkında da konuşan Arakçi, İran’ın boğazı kapattığı yönündeki iddiaları reddetti.

Arakçi, gemilerin güvenli geçişi konusunda İran ile görüşmek isteyen ülkelerle konuşmaya hazır olduklarını belirterek, “Gemilerin güvenli geçişini sağlıyoruz, çünkü bu boğazı kapatmış değiliz. Ancak ABD’nin saldırıları nedeniyle oluşan güvensizlikten dolayı gemiler bölgeye girmiyor” ifadelerini kullandı.

"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM ENKAZ ALTINDA"

İran’ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 440 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun akıbetine ilişkin soruya da yanıt veren Arakçi, nükleer tesislerin saldırıya uğradığını söyledi.

Arakçi, bu nedenle söz konusu materyalin şu anda tesislerde oluşan enkazın altında kaldığını belirterek, bunun çıkarılmasının ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi altında yapılabileceğini dile getirdi.

"URANYUMU SEYRELTMEYİ TEKLİF ETTİK"

Arakçi, saldırılardan önce ABD ile yürütülen görüşmelerde İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu daha düşük seviyeye indirmeye hazır olduğunu da belirtti.

Bu teklifin İran’ın nükleer silah peşinde olmadığına dair önemli bir güvence olduğunu söyleyen Arakçi, bunun ABD ile müzakere edilen anlaşmanın unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

"ŞU AN HERHANGİ BİR TEKLİF YOK"

Arakçi, mevcut durumda ABD ile herhangi bir müzakerenin gündemde olmadığını vurgulayarak, “Eğer ileride ABD veya diğer taraflarla yeniden müzakere etmeye karar verirsek, o zaman masaya ne koyacağımıza karar veririz. Şu an için masada herhangi bir teklif yok” dedi.