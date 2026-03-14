Abbas Arakçi: Hürmüz Boğazı açık ancak düşmanlarımıza kapalı

Orta Doğu'da savaş 15'inci gününde...

İsrail ile ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürken İran da bu saldırılara karşılık veriyor.

Öte yandan başta Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile ortaya çıkan ekonomik etkiler sadece bölgeye değil bütün dünyaya yansıyor.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, açıklamalarda bulundu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI DÜŞMANLARIMIZA VE MÜTTEFİKLERİNE KAPALI"

Arakçi, Hürmüz Boğazı ile ilgili tartışmalara ilişkin "Hürmüz Boğazı açık ancak düşmanlarımızın ve müttefiklerinin tankerlerine ve gemilerine kapalı." dedi.

İran Devrim Muhafızları tarafından daha önce yapılan açıklamada, boğazdan geçmeye çalışan düşman gemilerinin vurulacağı duyurulmuştu.

"YOĞUN NÜFUSLU YERLERİ HEDEF ALMAYACAĞIZ"

Öte yandan Arakçi, savaşın bir süre daha devam edeceğinin sinyalini vererek şunları kaydetti:

Bu saldırılara kesinlikle karşılık vereceğiz, ancak yoğun nüfuslu yerleri hedef almamaya özen göstereceğiz.

"HARK'A YAPILAN SALDIRI KOMŞU TOPRAKLARINDAN GERÇEKLEŞTİ"

Arakçi, açıklamasında ayrıca Körfez'de bulunan komşu ülkelere de sitemde bulundu.

ABD'nin bu ülkeleri kullandığını ifade eden Bakan, "Hark'a yapılan saldırı komşularımızın topraklarından gerçekleştirildi ve Amerikalılar komşu ülkelerden Hımars Füzeleri fırlatıyor." ifadelerini kullandı.