Abbas Arakçi, İran'ın ABD ile iletişimde olduğu iddialarını yalanladı

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı, İran'ın da misillemlerle cevap verdiği saldırılar devam ediyor...

Karşılıklı saldırılar sürerken, ABD merkezli Axios internet sitesinde yer alan bir haberde dikkat çekici bir iddiaya yer verildi.

Haberde yer alan iddiaya göre; ABD ile İran doğrudan iletişim halinde.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı.

"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİKTİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirten Arakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

ABD İLE İRAN'IN İLETİŞİMDE OLDUĞU İDDİALARI

ABD merkezli Axios internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un doğrudan iletişim halinde olduğunu öne sürmüştü.