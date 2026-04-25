Abbas Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan İslamabad’a dün gece saatlerinde ulaştı.

Burada yetkililerle ikili istişarelerde bulunarak, bölgedeki güncel gelişmeleri ve ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşla ilgili son durumu görüşeceği bildirilen Arakçi, diplomatik temaslarına başladı.

PAKİSTAN GENELKURAMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Arakçi'ye, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ve İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem eşlik etti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı.

Bekayi daha önce yaptığı açıklamada, Arakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, ABD ve İsrail’in İran’a dayattığı savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.