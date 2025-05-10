Abbas Arakçi, Suudi mevkidaşı ile görüştü

İHA

Beraberindeki diplomatik heyetle birlikte Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gelenen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin resmi temasları sürüyor.

Ziyareti kapsamında Arakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile görüştü.

HANGİ KONULAR MASADA

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İran-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin ele alındığı ve iki ülke liderlerinin ortak hedefi doğrultusunda tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı bildirildi.

İSLAM DÜNYASINA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Açıklamada, Arakçi’nin, İslam dünyasının ortak tehdit ve meydan okumalar karşısında özellikle işgal altındaki Filistin konusunda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade ettiği, Filistin’e yönelik soykırımın durdurulması ve sömürgeci planlara karşı çıkılması gerektiğine dikkat çektiği aktarıldı.

Öte yandan Arakçi’nin, Suudi mevkidaşına İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında da bilgi verdiği belirtildi.