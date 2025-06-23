Abbas Arakçi, Vladimir Putin ile bir araya geldi

İran ve İsrail arasındaki 'nükleer' gerilim, ABD'nin dahil olmasıyla tavan yaptı.

ABD, uluslararası hukuku hiçe sayarak İran'daki üç nükleer tesisi vurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıları görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini açıklamıştı.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Arakçi'yi kabul etti.

Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgesel güvenlik ve ikili ilişkiler ele alındı.

"TEMELSİZ BİR SALDIRGANLIK"

Putin, Arakçi ile basına kapalı görüşmesi öncesi kısa açıklamalarda bulundu.

Rus lider, “Rusya, İran halkına yardım etmek için çaba gösteriyor.” diyerek Tahran’a destek mesajı verdi.

Rusya’nın Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere yönelik yaklaşımının bilindiğini anlatan Putin, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşımımızı açıkça ifade ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde aldığımız pozisyonu biliyorsunuz." diye konuştu.

"RUSYA TARİHİN DOĞRU TARAFINDA BULUNUYOR"

Erakçi de Rusya’nın "tarihin doğru tarafında" bulunduğunu belirterek, "İsrail ve ABD’nin İran'a yönelik eylemleri, gayrimeşrudur ve İran’ın kendisini koruma hakkı vardır. Rus meslektaşlarımıza bu eylemleri kınadıkları için minnettarız." dedi.

İran’ın Rusya ile Buşehr Nükleer Santrali’ni inşa ettiğini hatırlatan Erakçi, "Rusya, iyi anlaşmalara varmamız konusunda olumlu rol oynadı. İsrail’in, sonra da ABD’nin tesislerimize saldırı düzenlemesinden dolayı gerginlik seviyesi her gün artıyor." diye konuştu.

KREMLİN'DEN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Görüşmenin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin saldırılarıyla birlikte çatışmaya katılan aktörlerin sayısının arttığını ve bölgedeki gerilimin yeni bir tırmanış sürecine girdiğini söyledi.

Dmitriy Peskov, "Rusya, İran için bu durumda ne yapmaya hazır?" sorusu üzerine, "Her şey, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Pozisyonumuzu belirttik. Bu da bir tür destek ama ileride her şey, İran'ın neye ihtiyacının bulunduğuna bağlı olacak." cevabını verdi.

İRAN'A YÖNELİK DESTEK KANALLARI AÇIK TUTULUYOR

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya'nın bu saldırıları kınadığını ve bundan dolayı derin endişe duyduğunu belirterek "Meseleye dahil olan ülke sayısı yükseldi ve bölgedeki gerginlik seviyesi arttı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın, iktidarın değişmesi durumunda ancak yeniden büyük olabileceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bir ülkedeki yönetimin kaderi, üçüncü bir ülke değil halk tarafından belirlenmeli." dedi.

İran'ın nükleer tesislerine ne olduğunun ve radyasyon tehlikesi bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, bu konuların kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

"PUTİN- TRUMP GÖRÜŞMESİ HER ZAMAN YAPILABİLİR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın İsrail-İran meselesini defalarca görüştüklerini dile getiren Peskov, Putin-Trump görüşmesinin planlanmadığını ancak bunun belirli kanallar üzerinden her zaman yapılabileceğini vurguladı.

Sözcü Peskov, İran'a yönelik saldırıların Moskova ile Washington arasındaki diyaloğu etkilemediğini, bunların birbirinden bağımsız süreçler olduğunu ifade etti.