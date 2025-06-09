ABD, 12 ülke vatandaşına kapılarını kapattı

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ABD'de yeni kararlar uygulamaya konuldu...

Donald Trump’ın geçen hafta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, aralarında İran, Yemen ve Sudan’ın da bulunduğu 12 ülkenin vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı, bu sabah itibarıyla yürürlüğe girdi.

12 ÜLKEYE YASAK GETİRİLDİ

Trump, kararda 'ABD’yi yabancı teröristlerden ve diğer güvenlik tehditlerinden korumak' amacıyla böyle bir adım attığını belirtti.

Yasak kapsamına alınan ülkeler:

Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

ABD yönetimi, söz konusu ülkelerin, seyahat eden bireylerin etkili şekilde taranmasına olanak sağlayacak sistemlerden yoksun olduğunu vurgularken, bu ülkelerden gelen vatandaşların vize süreleri dolduktan sonra da ülkede kalma eğilimi gösterdiğine dikkat çekti.

7 ÜLKEYE VİZE KISITLAMASI

Aynı kararnamede ayrıca Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela’dan gelen kişilere vize kısıtlamaları getirildi.

Trump’ın 2017’deki başkanlık döneminde çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkeye uyguladığı seyahat yasağını andıran karar, yeni bir tartışma başlattı.

2017 ve 2025 listelerinde dört ortak ülke bulunuyor: İran, Libya, Sudan ve Yemen.

Trump, kararnameyi duyururken, "Başkan olarak Amerikan halkının güvenliğini sağlamakla yükümlüyüm” dedi ve Avrupa’da yaşanan bazı saldırılara atıfta bulunarak “Aynısının Amerika’da yaşanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TEPKİ

Trump’ın kararına yönelik uluslararası tepkiler gecikmedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yasağın 'çok geniş ve genel' kapsamına dikkat çekerek uluslararası hukuk açısından endişe verici olduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü kararı 'ayrımcı, ırkçı ve zalim' olarak niteledi. Afrika Birliği ise diplomatik ilişkiler de dahil olmak üzere olası olumsuz etkiler konusunda uyarıda bulundu.

Listedeki ülkelerden biri olan Çad, misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldığını açıkladı.

İran kökenli Amerikalı Temsilci Yasmine Ansari ise yasağı eleştirerek, “Trump’ın seyahat yasakları ailemi doğrudan etkiledi. Bu karara karşı mücadele edeceğiz.” dedi.

Yasağın diplomatik pasaport sahiplerini, belirli vize türlerini ve ABD’ye yapılacak seyahatleri 'ulusal çıkarlara hizmet eden' kişileri kapsamadığı belirtildi.