ABD Adalet Bakanlığı: Kongre baskınında gizli FBI ajanlarının olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok

AA

ABD'de Adalet Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, 6 Ocak olaylarıyla ilgili hazırladığı 88 sayfalık raporunu yayımladı.

"HİÇBİR KANIT BULAMADIK"

Raporda, mitingdeki kalabalığı FBI ajanlarının kışkırttığı iddialarına ilişkin, "İncelediğimiz materyallerde veya aldığımız ifadelerde FBI'ın 6 Ocak'ta çeşitli protestolarda veya Kongre binasında gizli çalışanlarının olduğunu gösteren veya ima eden hiçbir kanıt bulamadık." ifadeleri kullanıldı.

O gün protestoda sadece FBI'ın "gizli insan kaynağı" olarak nitelenen bazı muhbirlerinin iç terörizmi izlemek amacıyla görevli bulunduklarına işaret edilen raporda ancak bu kişilerin hiçbirinin Kongreye veya kısıtlı bir alana girmeye yetkili olmadığı ve kendilerine FBI tarafından 6 Ocak'ta başkalarını yasa dışı eylemlerde bulunmaya teşvik etme talimatının verilmediği kaydedildi.

Raporda ayrıca FBI, 6 Ocak gösterisi öncesinde ülke genelindeki ofisleriyle iletişime geçip muhbirlerinin planlanan miting hakkında ne söylediğini öğrenmekte yetersiz kalmakla eleştirildi.

Başmüfettişlik Ofisinin raporu, bazı kesimlerin "gizli FBI ajanlarının Kongreye yapılan saldırıyı kasıtlı kışkırttığı" yönündeki komplo teorilerinin reddi olarak değerlendirildi.

KONGRE BASKINI

6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1,500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı.