ABD anketi: İsrail ve Netanyahu'ya kamuoyu desteği azalıyor

AA

Gazze'de kan donduran bir katliama imza atan İsrail ordusu, yavaş yavaş desteğini kaybediyor.

Soykırım ve savaş suçu işleyen İsrail'in, en büyük müttefiki olan ABD'de, hızla kamuoyundaki güvenilirliği azalıyor.

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketince yapılan anketin sonuçları da bu gerçeği ortaya koydu.

HALKIN YÜZDE 53'Ü İSRAİL'E OLUMSUZ BAKIYOR

Ankette, ABD vatandaşlarının İsrail'e ve Netanyahu'ya yönelik bakış açıları yoklandı.

2022 Mart'tan 2024 yılına kadar aynı sorularla uygulanan anketin bu seneki raporu, katılımcıların yüzde 53'ünün İsrail hakkında olumsuz görüş belirttiğini ortaya koydu.

Söz konusu oran, 2022'de yüzde 43 seviyesindeydi.

İKİ GRUBUN DA OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİ ARTTI

Ankete göre bu yıl ABD'deki Demokratların yüzde 69'u İsrail için olumsuz görüş belirtirken bu oran, Cumhuriyetçilerde yüzde 37 olarak kayda geçti.

Her iki grubun da İsrail hakkındaki olumsuz düşüncelerinde artış görüldü.

Katılımcılardan herhangi bir dine mensup olmayanların yüzde 69'u İsrail'i kesinlikle desteklemezken Yahudi asıllı ABD'lilerin yüzde 27'si, İsrail'e yönelik olumsuz görüş benimsiyor.

YÜZDE 52 NETANYAHU'YA İNANMIYOR

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 52'si, Netanyahu'nun "küresel meselelerde doğru olanı yapacağına" inanmıyor.

Katılımcıların yüzde 62'si ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" karşı çıkarken bu oran, Yahudi asıllı ABD'lilerde yüzde 64 oldu.

ABD'lilerin yüzde 66'sı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ABD'nin ulusal çıkarları açısından önemli olduğunu düşünse de bu oranın geçen yıla kıyasla yüzde 9 düştüğü görüldü.