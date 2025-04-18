ABD askerleri, Suriye'de PKK kontrolündeki 3 askeri noktadan çekildi

AA & Ensonhaber

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke il merkezi ile Deyrizor’daki Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresindeki Hadra ve Fırat köylerinde konuşlu üç küçük askeri noktayı boşalttı. Askeri birlikler ve teçhizatlar, dün yapılan tahliye sonrası daha büyük üs bölgelerine sevk edildi.

Bu kapsamda, Haseke’deki askerler Rümeylan’daki üsse, Deyrizor’da bulunan birlikler ise Koniko’daki ana üsse yönlendirildi.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ KONUMU VE STRATEJİSİ

2019 yılında başlatılan Barış Pınarı Harekâtı sonrası ABD, operasyon alanından kademeli olarak çekilmiş; askeri varlığını daha çok enerji kaynakları, özellikle petrol ve doğal gaz sahaları etrafında yoğunlaştırmıştı.

Günümüzde ABD, Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Haseke, Rakka, Deyrizor illeri ile Halep’e bağlı Aynularab (Kobani) ilçesi dahil olmak üzere, Anadolu Ajansı’nın tespitlerine göre toplam 21 üs ve askeri noktada faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu askeri noktaların büyük çoğunluğu, halen terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki bölgelerde bulunuyor.