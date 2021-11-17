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    ABD: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılıyız

    Dışişleri Bakanı Blinken, iki ülke arasında yaşanan çatışmalardan 'derin endişe' duyduklarını belirtti. Blinken, kapsamlı çözüm çağrısı yaptı.
    • AA
    • 17.11.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 09:36
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    ABD: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılıyız

    Ermenistan'ın provokasyonları sonucu Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin ABD'den açıklama geldi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılı olduklarını, tarafları gerilimi azaltmaya çağırdıklarını açıkladı.

    "DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

    Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında yoğun çatışma yaşandığına dair raporlardan derin endişe duyuyor. Her iki tarafı da gerilimi azaltmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için acil somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    SINIR BELİRLEME YORUMU

    ABD Dışişleri Bakanı, tarafları ayrıca sınır belirleme de dahil olmak üzere tüm önemli sorunları çözmek için doğrudan ve yapıcı bir şekilde ilişki kurmaya çağırdıklarını kaydetti.

    ABD: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılıyız #1

    KAPSAMLI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

    Minsk Grubu Eşbaşkanlarının 15 Kasım'da yaptıkları açıklamaya atıf yapan Blinken, şu değerlendirmede bulundu:

    "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin son zamanlarda artması, Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan tüm sorunların müzakere edilmiş, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."

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