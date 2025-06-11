ABD, Bağdat'taki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlanıyor

AA & Ensonhaber

Associated Press'in haberine göre ABD'de ismi belirtilmeyen bazı yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali' nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nde zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

PENTAGON'DAN OLASI TAHLİYEYE DESTEK

Bu kararın ABD Büyükelçiliği'nde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Bağdat'ta halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek ABD Savunma Bakanlığı'nın Bağdat'tan olası bir tahliyeye destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.