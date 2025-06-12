Donald Trump: Amerikan ordusu zafer üstüne zafer kazanacak

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun ilerleyen günlerde başarılar elde edeceğini ifade etti.

"İlerleyen günlerde ve gelecek her kuşakta Amerikan ordusunun zafer üstüne zafer kazanacağına her zamankinden daha fazla inanıyorum" ifadesini kullanan Trump, orduya seslenerek, "Amerika'yı dünyanın öbür ucuna kadar savunacaksınız" mesajını verdi.

Trump'ın açıklamaları ABD'nin bazı personellerini Orta Doğu'dan çekme kararının ardından geldi.

"ÇEKİLİYORLAR ÇÜNKÜ ORASI TEHLİKELİ BİR YER OLABİLİR"

Başkent Washington'da bulunan Kennedy Merkezi'ne girişte basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, Orta Doğu genelinde birçok ülkedeki zorunlu olmayan ABD'li personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına yönelik talimatları yorumlarken, "Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik" şeklinde konuştu.

Bölgedeki gerilimin azaltılması konusundaki sorulara da yanıt veren Trump, İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunu yineleyerek, "Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

HEGSETH'TEN İRAN UYARISI

Öte yandan ABD Senatosu'nda katıldığı oturumda İran'ın nükleer programına ilişkin kendi yaklaşımlarını dile getiren ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senatör Lindsey Graham'ın 'İran'ın barışçıl nükleer enerji programı yerine nükleer silah elde etmeye çalıştığına' yönelik iddiasıyla ilgili bölümde, "Nükleer silaha çok benzeyen bir şeye doğru ilerlediklerine dair birçok gösterge var" yorumunu yaptı.