ABD basını: JD Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı

Savaşa tamam mı devam mı...

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkesin süresinin bitmesine kısa bir süre kaldı.

Pakistan'da başlatılan müzakerelerin ikinci turuna ilişkin belirsizlik ise hala devam ediyor.

Sürecin nasıl ilerleyeceği merakla takip edilirken ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

VANCE'İN PAKİSTAN ZİYARETİ ASKIYA ALINDI

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı.

Yetkili, "Tahran’ın ABD’nin müzakere pozisyonlarına yanıt vermemesi" nedeniyle Başkan Yardımcısı Vance'in İran'la diplomatik görüşmeler için İslamabad'a gidişinin askıya alındığını ancak ziyaretin "her an yeniden gündeme gelebileceğini" ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Beyaz Saray, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde de Vance'in, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında gerçekleşen bir politika toplantısına katıldığı ve toplantının halen devam ettiği kaydedildi.

YENİ ÇATIŞMA SÜRECİNE HAZIRLIK

ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşma sağlanaması halinde İran'ı öncekinden daha sert vuracaklarını söylüyor.

Öte yandan İran, cephesinin de yer altında tutulan füze ve İHA kapasitesini artırma hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor.