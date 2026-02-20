ABD basını yazdı: Trump, İran’a sınırlı askeri seçeneği değerlendiriyor

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler devam ederken, diplomasi trafiğinin gölgesinde askeri hazırlık iddiaları gündeme geldi. ABD basınında yer alan habere göre, Washington yönetimi, İran’a yönelik olası bir askeri hamleyi tartışıyor.

WSJ: SINIRLI SALDIRI SEÇENEĞİ MASADA

The Wall Street Journal (WSJ), diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak için kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenleme ihtimalini değerlendirdiğini yazdı.

Haberde, söz konusu seçeneğin, büyük ölçekli bir misillemeye yol açmadan İran üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı belirtildi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

Kaynaklara göre planın onaylanması halinde saldırının birkaç gün içinde hayata geçirilebileceği ve İran’daki hükümet ile askeri tesislerin hedef alınabileceği ifade edildi.

İran’ın ABD’nin taleplerini kabul etmemesi durumunda ise daha kapsamlı bir operasyonun gündeme gelebileceği, hatta rejim değişikliğine yol açabilecek seçeneklerin de değerlendirildiği aktarıldı.

NİHAİ KARAR HENÜZ VERİLMEDİ

Haberde, Trump’ın herhangi bir askeri operasyon konusunda henüz kesin karar vermediği vurgulandı. Masadaki seçenekler arasında bir hafta sürebilecek yoğun bir operasyon ile daha dar kapsamlı ve hedef odaklı bir saldırı planının bulunduğu belirtildi.

BÖLGESEL SAVAŞ ENDİŞESİ

Öte yandan bazı ABD’li yetkililerin, İran’a yönelik olası bir saldırının misillemeyle karşılık bulabileceği ve bunun Orta Doğu’da geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği yönünde kaygı taşıdığı kaydedildi.

ABD-İran hattında diplomatik temaslar sürerken, askeri seçeneklere ilişkin iddialar bölgedeki gerilimin seyrine dair belirsizliği artırıyor.