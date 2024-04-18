ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi Biden, savaş anılarına bu kez amcası hakkındaki anlatısıyla bir yenisini ekledi. Yeni Gine'de yamyamların, amcasını yediğini ifade eden ABD Başkanı, "O bölgede çok fazla yamyam vardı" dedi.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti.

Biden, Scranton'da amcasının adını taşıyan savaş anıtını ziyaret ettikten sonra gazetecilere konuştu.

Amcasının Bosie olarak da anıldığını söyleyen Biden, "Tek motorlu uçakları, savaş bölgeleri üzerinde keşif amacıyla uçuruyordu." dedi.

"O bölgede çok fazla yamyam vardı"

Uçağın Yeni Gine üzerinde vurulduğunu belirten Biden, şöyle devam etti:

Cesedini bulamadılar. Çünkü eskiden Yeni Gine'nin o bölgesinde çok fazla yamyam vardı.

Oğluyla ilgili anısı tekrar canlandı

Biden, daha önceki bir açıklamasında, beyin kanseri sebebiyle hayatını kaybeden oğlu Beau Biden'ın Irak'ta savaşırken öldüğünü söylemişti.

Söz konusu oğlundan da bahseden Biden, şunları ifade etti:

Daha sonra oğlum 1 yıllığına Irak'a gitmek için gönüllü oldu. Dördüncü aşama glioblastoma (kötü huylu beyin tümörü) ile geri döndü.



Onlar da çoğunuz gibi hayatlarını riske attı. Bu ülke için canlarını veren insanları biliyorsunuz. Onlar kahramanlar.

Resmi kayıtların söylediği

Resmi kayıtlara göre Biden'ın amcası Finnegan'ın Yeni Gine'ye giden A-20 Havoc uçağı, "bilinmeyen nedenlerle" adanın açıklarında okyanusa inmek zorunda kaldı.

Üç kişi, batan enkazdan çıkmayı başaramadı ve kayboldu. Ertesi gün havadan yapılan aramada kayıp uçaktan ve mürettebattan hiçbir iz bulunamadı. Rapora göre bir mürettebat üyesi, kazadan sağ kurtuldu.

ABD basını, bölgede belgelenen yamyamlığın 20. yüzyılın ortalarına ait olduğunu aktardı.