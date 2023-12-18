ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda kaza meydana geldi.
Biden, Kuzey Carolina eyaletinin Wilmington şehrinde 2024 seçimleriyle ilgili oluşturulan kampanya merkezini ziyaret ederek buradaki görevlilerle buluştu.
Biden'ın konvoyunda kaza
Dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, beklenmedik bir kazayla karşılaştı. Gazeteciler, Biden'a "Anketlerde neden Trump'a karşı kaybediyorsunuz?" diye sordu.
Biden, "Yanlış anketlere bakıyorsunuz." dedikten sonra aracına doğru yöneldiği sırada kaza meydana geldi.
Zırhlı aracına bindirildi
Çarpma sesiyle irkilen Biden, sesin geldiği yöne doğru baktı. ABD gizli servisi, kazaya neden olan aracın etrafını sararak silah doğrulttukları sürücüden ellerini kaldırmasını istedi
ABD Başkanı, korumaları tarafından apar topar içinde eşi Jill Biden'ın bulunduğu zırhlı araca bindirildi.
Kaza kasıtlı yaşanmadı
Gizli servis sözcüsü Steve Kopek, kazanın kasıtlı meydana gelmediğini ifade etti. Yetkililer, kazanın nedeni olarak yağmurlu havayı işaret etti.
Açıklamada, "Saat 20.09 civarında, Wilmington'da Başkan'ın konvoy güzergahını koruyan gizli servis aracına başka bir araç çarptı." denildi. Joe Biden'ın ve eşinin güvende olduğu bildirildi.
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