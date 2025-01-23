ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yılında bir siyahiyi öldüren 2 polisi affetti

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başladı.

Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana tartışmalı kararlara imza atan Trump, bu kez de geniş kapsamlı af yetkisini kullanarak eleştiri oklarının hedefi oldu.

Göreve gelmesinin hemen ardından çıkardığı af kararlarına bir yenisini daha ekleyen Trump, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir dizi affı onayladı.

SİYAHİYİ ÖLDÜREN POLİSLERE "KOŞULSUZ" AF

The Hill gazetesinin haberine göre; Trump, 2020'de 20 yaşındaki Karon Hylton-Brown isimli bir siyahiyi öldürmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başkent Washington polisi Terence Sutton'u "tam ve koşulsuz" affetti.

ABD Başkanı, aynı cinayete ilişkin kanıtları örtbas etmekten 4 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memuru Andrew Zabavsky'i de affetti.

1600 KİŞİYE AF ÇIKARDI

Görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkaran Trump, "Silk Road" (İpek Yolu) isimli internet sitesi üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht'i de affetmişti.