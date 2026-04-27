Manisa'da korkutan ev yangını

Manisa'da bağlı Ören Mahallesi yaren kaşında İbrahim Bilgin'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

EKİPLER ALEVLERİ 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALDI

Alevlerin çatıdan yükseldiğini gören mahalle sakinleri İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Mahalle sakinleri, evde yaşayan 4 kişiyi ve ahırda bulunan hayvanları tahliye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahale sonucu alevleri kontrol altına alarak, bitişiğinde bulunan evlere sıçramasını önledi.

ELEKTRİK KESİLDİ, MAHALLE SEFERBER OLDU

GDZ elektrik ekiplerince yangın söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için mahalle genelinde elektrikler kesildi.

Mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarının etkin bir şekilde yapılabilmesi için römorklarla itfaiye araçlarına su takviyesinde bulundu. Mahalleye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen Fadime Nur Bilgin (18) Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatılırken, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.