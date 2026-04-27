İsrail basını: Yeni parti, Netanyahu'suz hükümet kurabilir

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, "Bennett 2026" partisi ile ana muhalefet lideri Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi'nin bu yıl yapılacak seçimlere tek çatı altında girme kararının, İsrail siyasetinde dengeleri değiştirebileceği değerlendirmeleri yapıldı.

İSRAİL’DE YENİ KOALİSYON İDDİASI: SEÇİM DENGELERİ DEĞİŞİYOR

İsrail basınında söz konusu yeni koalisyonun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti tahtından edeceğine işaret edildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunda yer alan Bennett'e yakın kaynaklara dayandırılan haberde, yeni duyurulan "Birlikte Partisi"nin iç çatışmalara son vereceği kaydedilirken, bu yıl 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde kesin zafer elde edilmesinin amaçlandığı yazıldı.

Maariv gazetesinde, son yayımlanan ankete göre "Bennett 2026"nın gelecek seçimlerde en az 24 sandalyeye sahip olacağı ve bu şekilde İsrail Meclisi'nde 24 milletvekiliyle temsil edilen Netanyahu liderliğindeki "Likud Partisi" ile başa baş gittiği haberi yer aldı.

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın ise Meclis'e 7 milletvekili ile gireceği öngörüldü.

NETANYAHU’YU DEVRE DIŞI BIRAKMA FIRSATI

Haaretz gazetesi, yeni ittifakın muhalefetin "sihirli sayı" olarak nitelendirilen (120 sandalyeli mecliste 61 sandalye ile) çoğunluğa ulaşarak, Netanyahu'ya ya da aşırıcı partilere (Harediler) ihtiyaç duymadan hükümet kurabilme fırsatını artıracağını yazdı.

Sol eğilimli "Haaretz" gazetesinde yer alan haberde birleşme kararına destek verilerek, Lapid’in liderliği Bennett’e bırakma kararı "ulusal bir karar" olarak değerlendirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise en büyük zorluğun Bennett’in sağ seçmen tabanını, Lapid gibi "seküler" bir isimle yeniden ittifak kurmaya ikna edip edemeyeceği olduğunu belirtti.

Likud'un söz konusu ittifakı "solcu" olarak nitelendirip devletin kimliğini tehdit ettiği yönünde kampanya yürüttüğü aktarıldı.

MUHALEFETTEN DESTEK AÇIKLAMASI

Eski Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail Başkanı Avigdor Lieberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda birleşmeye destek verdi.

Lieberman, "Birleşmeyi selamlıyor ve başarılar diliyorum. Şunu unutmamak gerekir ki amaç, 7 Ekim hükümetini değiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise bir etkinlikte yaptığı konuşmada Naftali Bennett ve Yair Lapid’in tek çatı altında seçime girme kararını tebrik etti.

Eisenkot, "Önümdeki tek hedef ki bunu bu akşam ikisine de söyledim, Siyonist, ulusal sorumluluk sahibi bir koalisyonun zaferi. İsrail'in kuruluşundan bu yana en kritik seçimde umut koalisyonu ve umarım bu tüm ortakların hedefi olur.” ifadesini kullandı.

İSRAİL AŞIRI SAĞCI HÜKÜMETİNDEN TEPKİLER

İsrail'deki aşırı sağcı hükümetten birleşme haberinin akabinde sert açıklamalar geldi.

Likud Partisi, ittifakı "sağ seçmenin oyları çalmak için yeni bir aldatmaca" olarak nitelendirerek eleştirdi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Kanal 13’e yaptığı açıklamada Bennett’in "ilkelerini ikinci kez sattığını" söyleyerek, bu birleşmeyi "devletin kimliğini tehdit eden sol ile ittifak" olarak nitelendirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda bu adımla alay ederek, bunu "başarısızlık ittifakının yeniden canlandırılması" olarak tanımladı, güçlü sağ blok karşısında çökeceğini ileri sürdü.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun koalisyon ortağı ultra-Ortodoks Şas partisi lideri Aryeh Deri, yayımladığı yazılı açıklamada, Naftali Bennett ile Yair Lapid’in tek listede seçimlere girme kararına “nefret kardeşliği” yorumunu yaptı.

Deri, "Korkmuş Bennett, aşırı solun ve Müslüman Kardeşler’in yıkıcı hükümetini geri getirme girişiminde Lapid ile güçlerini birleştiriyor." ifadeleriyle 2021 yılında yapılan seçimler sonrası Lapid ve Bennett liderliğinde kurulan ve liderliğini Mansur Abbas’ın yaptığı Ra’am Partisi’nin dışarıdan desteklediği Değişim Hükümeti’ne göndermede bulundu.

LAPİD VE BENNETT, 2021'DE NETANYAHU'NUN BAŞBAKANLIĞINA SON VERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında 2005'te siyasete giren Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.

Bennett, siyasi hayatı boyunca Filistinlilere karşı sert söylemleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi gerektiğini savunmasıyla da gündemde yer aldı.