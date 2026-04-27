İran’dan ABD üslerine misilleme saldırı: Körfez’de milyarlarca dolarlık zarar

The Hill gazetesinin haberine göre, İran’ın Körfez bölgesindeki saldırılarda pistler, gelişmiş radar sistemleri, çok sayıda uçak, mühimmat depoları, komuta merkezleri, hangarlar ve uydu iletişim altyapısının hedef alındığı ifade edildi.

ABD ÜSLERİNDE 5 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

İran'ın ABD üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği kaydedilen haberde, Orta Doğu'da hedef alınan ülkelerdeki yıkımın 5 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığı ve bu maliyete hasar gören tüm sistemlerin dahil olmadığı vurgulandı.

ONARIM MALİYETİ YÜZ MİLYONLARCA DOLARI BULUYOR

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn'deki üslerde meydana gelen hasara değinilen haberde, sadece ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun komuta merkezinin onarımının 200 milyon dolar olduğuna dair ifadeler aktarıldı.

The Hill'in konuya ilişkin Pentagon'a soru yönelttiği ancak yanıt alamadığı belirtildi.