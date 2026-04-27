İran’dan ABD üslerine misilleme saldırı: Körfez’de milyarlarca dolarlık zarar

ABD basını, İran ordusunun ABD ve İsrail’e yönelik misilleme saldırılarında, Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerinde ciddi hasar oluştuğu ve toplam zararın milyarlarca doları bulduğunu belirtti.
The Hill gazetesinin haberine göre, İran’ın Körfez bölgesindeki saldırılarda pistler, gelişmiş radar sistemleri, çok sayıda uçak, mühimmat depoları, komuta merkezleri, hangarlar ve uydu iletişim altyapısının hedef alındığı ifade edildi.
ABD ÜSLERİNDE 5 MİLYAR DOLARLIK ZARAR
İran'ın ABD üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği kaydedilen haberde, Orta Doğu'da hedef alınan ülkelerdeki yıkımın 5 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığı ve bu maliyete hasar gören tüm sistemlerin dahil olmadığı vurgulandı.
ONARIM MALİYETİ YÜZ MİLYONLARCA DOLARI BULUYOR
Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn'deki üslerde meydana gelen hasara değinilen haberde, sadece ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun komuta merkezinin onarımının 200 milyon dolar olduğuna dair ifadeler aktarıldı.
The Hill'in konuya ilişkin Pentagon'a soru yönelttiği ancak yanıt alamadığı belirtildi.