ABD Başkanı Donald Trump: İran arayıp size saldırı düzenlememiz gerek dedi

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar Orta Doğu'da gerilimi yükseltti.

Savaşa daha sonra ABD de dahil olurken taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

ABD SALDIRDI, İRAN KARŞILIK VERDİ

ABD İran'a ait 3 nükleer tesisi hedef almış buna karşılık İran misilleme saldırısı yapmıştı.

Iowa eyaletinin Des Moines kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alan saldırılarından sonra Tahran'ın verdiği karşılığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BENİ ARAYIP SİZE SALDIRMAMIZ GEREK DEDİLER"

Trump, İran'ın Katar'da bulunan El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırı düzenlemeden önce kendisine haber verdiğini ifade ederek, "Beni aradılar ve 'Size saldırı düzenlememiz gerek' dediler. Bunu söyleyen İran'dı. Oldukça saygılıydılar. Bu da demek oluyor ki bize saygı duyuyorlar." dedi.

ABD Başkanı Trump, "Biz onlara 14 bomba attık. Onlar da bana 'Biz de size 14 füze atmak istiyoruz' dedi. Ben de 'Tamam buyurun, anlıyorum' diye karşılık verdim." şeklinde konuştu.

"SORUN OLMAYACAĞINI SÖYLEDİM"

İran'ın saldırının saatini ve hedeflerini de önceden bildirdiğini vurgulayan Trump, "Saldırıyı nereye düzenleyeceklerini söylediler. Ben de 'güzel' dedim. Üssü tahliye ettik. Bana 'Efendim saldırı saat birde' dediler. Ben de bunun sorun olmayacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, 23 Haziran'da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırıyı önceden kendilerine haber verdikleri için İran'a teşekkür etmişti.

İRAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump paylaşımında, "İran'a (saldırıyı) bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı.

Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim." açıklaması yapmıştı.