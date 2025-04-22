ABD Başkanı Donald Trump Körfez turuna çıkıyor

Haber Merkezi

ABD; Çin ve Avrupa'ya karşı yürüttüğü yüksek vergili ve baskıcı ticaret politikalarıyla küresel dengeleri sarsmaya devam ederken, bir yandan da ticari görüşmelerine odaklanıyor..

Yeni gümrük vergisi tarifeleriyle ABD'nin daha zengin olacağını vurgulayan Başkan Donald Trump, çalışmalara başladı..

Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez turuna çıkacağı belirtildi...

KÖRFEZ ÜLKELERİNE ZİYARET

Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek..

"ÇİN İLE TİCARET ANLAŞMASI KONUSUNDA ÇOK İYİ GİDİYORUZ""

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklama karşılıklı olarak uygulanan yüksek vergi tarifeleriyle dikkat çeken Çin ile ilişkilere değinildi.

Çin ile ticaret anlaşması konusunda iyiye gidildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: