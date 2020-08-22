ABD Başkanı Donald Trump, ölen kardeşine veda etti

Robert Trump için düzenlenen cenaze töreni, 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy‘nin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 71 yaşındaki kardeşi Robert Trump, cuma günü hayatını kaybetmişti.

Robert Trump için Beyaz Saray’da cenaze töreni düzenlendi. Doğu Odası’nda düzenlenen törene, First Lady Melania Trump’ın yanı sıra milletvekilleri, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

CENAZE ARACINA KADAR YÜRÜDÜ

Törende oldukça üzgün olduğu gözlenen Trump’a en büyük destek eşinden geldi. Trump ve eşi Melania, Robert Trump’ın tabutuna cenaze aracına kadar eşlik etti.

Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni İZLE

KENNEDY’NİN ARDINDAN İLK TÖREN

Robert Trump için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy‘nin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.