Beşiktaş, Kadıköy’de son 7 lig maçında 7 kırmızı kart gördü Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 7 maçta 7 kırmızı kart gördü.

İHA

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda 25. dakikada Al-Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş, Kadıköy’de oynanan son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla dikkat çekiyor.

Son 7 maçta 7 kırmızı gördü

Siyah-beyazlı oyuncular, ligde sarı-lacivertlilere konuk olduğu son 7 mücadelede 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon Welinton, 2020-2021 sezonunda Larin, 2018-2019 sezonunda Caner Erkin ve 2017-2018 sezonunda da Quaresma, Atiba ile Oğuzhan Özyakup kırmızı kart görmüştü.

Bu süreçte sadece 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart çıkmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)