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Haber Merkezi

Göreve geldiğinden beri Avrupa'ya yönelik negatif tutumunu sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, yine dikkat çeken bir olayla gündemde.

Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda arasında Maryland'de yapılması planlanan görüşme, ABD Başkanı'nın geç kalması nedeniyle 1,5 saat ertelendi.

POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA'YI 1,5 KAPIDA BEKLETTİ

Akşam 19.00'da başlaması beklenen toplantı, Trump’ın Beyaz Saray'dan geç ayrılması nedeniyle ancak 20.30'da gerçekleştirildi.

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı 10 dakikalık görüşme için 1,5 saat kapıda bekletti.

1,5 saatlik beklemenin ardından planlanan görüşmenin 1 saat sürmesi öngörülürken, yalnızca 10 dakika sürdüğü bildirildi.

GÖRÜŞME 10 DAKİKA SÜRDÜ

Bu durum, Polonya’da büyük tepkilere yol açarak, Duda'nın uzun süre bekletilmesinin "ülkenin prestijine zarar verdiği" şeklinde değerlendirildi.

Kamuoyunda, Polonya’nın ABD tarafından küçük düşürüldüğüne dair eleştiriler yükseldi.