ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da..

Diplomatik ziyaretlerine başlayan Trump, bu çerçevede ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti.

Başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor..

Görüşme netleşti..

ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Trump yarın Şara'ya 'merhaba' diyecek" denildi..