Katar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest

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Katar'dan Donald Trump'a cömert teklif...

Katar Kraliyet Ailesi, Trump'a mevcut Air Force One uçağının yerine kullanılmak üzere lüks bir özel jet hediye etmeyi teklif etti.

Katar'ın teklif ettiği bu özel jet ise tam donanımlı ve oldukça lüks.

Özel olarak tasarlanan Boeing 747 uçağında bir ana yatak odası, bir misafir yatak odası, duşlu iki tam banyo, dokuz küçük tuvalet, beş küçük mutfak ve özel bir ofis bulunuyor.

KRALİYET AİLELERİNE HİZMET VERDİ

Uçak yaklaşık 90 yolcu ve 14 mürettebat üyesi taşıyabiliyor.

Daha önce ülkenin Kraliyet ailelerine ve diğer hükümet yetkililerine hizmet veren bir Katar Hava Yolları bölümü tarafından kullanılıyordu.

Trump, Boeing'in yeni nesil başkanlık uçaklarını tamamlamasını bekliyordu ancak havacılık şirketi programın gerisinde kaldı ve bütçeyi aştı.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

460'tan fazla yolcu kapasiteli günlük ticari 747'lerin aksine, bu jumbo jet uçağında yalnızca beş sıra standart business class koltuk mevcut.

Uçak, ünlü Fransız iç mimarlık şirketi Alberto Pinto Cabinet tarafından dekore edildi.

The Sun'ın haberine göre, uçaktaki odaların yanı sıra süitler, kamaralar, dinlenme salonları ve yemekleri bulunuyor.

Uçaktaki hemen hemen her odada lüks halılar, deri koltuklar ve altın rengi mobilyalar bulunuyor.

HEDİYEYİ KABUL ETMEYİ PLANLIYOR

Truth Social'da konuşan başkan, Boeing 747-8 tipi uçağın, yeni Amerikan jetleri tamamlanana kadar geçici olarak Air Force One uçağı olarak hizmet vereceğini belirtti ve bu cömert hediyeyi kabul etmeyi planladığını belirtti.

"APTALLIK OLUR"

Dün ayrıca Katar'ın yaptığı uçak teklifine ilişkin soruları cevaplayan Trump, "Katar'ın uçak teklifini reddetmek aptallık olur" dedi.