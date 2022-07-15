ABD Başkanı Joe Biden, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyaretinin ardından bugün Batı Şeria’da Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Filistin’i kapsayan 3 günlük ziyaretinin son durağı olarak işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentine geldi.

Biden, burada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la bir araya geldi. İki lider, Filistin Devlet Başkanlığı konutundaki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"İki devletli çözüm tesis edilmeli"

Batı Şeria Beytüllahim’deki Muqata'a Devlet Başkanlığı Yerleşkesinde konuşan Abbas iki devletli çözümün tesis edilmesini vurgulayarak, "Bölgemizde barış ve güvenliğin anahtarı, Filistin devletini tanımak ve Filistin halkının uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda meşru haklarını elde etmesini sağlamak ve Filistinli mülteciler sorunu da dahil olmak üzere tüm kalıcı statü sorunlarına son vermekle başlar. Bunun yolu ise 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin topraklarındaki, topraklarımızdaki İsrail'in işgaline son vermekle başlar." dedi.

"Biz terörist değiliz"

Abbas, Doğu Kudüs’te ABD konsolosluğunun tekrar açılmasını ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün terörist listesinden çıkartılması gerektiğini belirtti. Abbas "Biz terörist değiliz. Ayrıca, Washington'daki FKÖ ofisini yeniden açmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Biden, İsrailliler ve Filistinliler tarafından karşılıklı olarak kabul edilen toprak takaslarıyla 1967 sınırlarında iki devletli bir çözüme olan bağlılığının altını çizdi.





"Seni tekrar görmek güzel dostum"

Joe Biden konuşmasında, "Seni tekrar görmek güzel dostum. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Ve kendimizi iki devletli çözümün ilk destekçileri arasında sayabiliriz. Birleşik Devletler Başkanı olarak, iki devletli çözüm hedefine olan bağlılığım bunca yıldır değişmedi." dedi.

DHA'nın haberine göre Başkan Biden, Ürdün Haşimi Krallığı'nın koruyucu olarak önemli rolünü vurgulayarak Kudüs'teki kutsal mekanlardaki tarihi statükoyu koruma ihtiyacının altını çizdi.



