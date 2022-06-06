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    ABD Başkanı Joe Biden, şüpheli uçak yüzünden güvenli eve alındı

    ABD Başkanı Joe Biden, şüpheli uçak yüzünden güvenli eve alındı

    Sahil kenarındaki evinde eşiyle birlikte vakit geçiren Başkan Joe Biden, uçuşa yasaklı bölgeye bir uçağın girmesi nedeniyle apar topar güvenli eve alındı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 08:02
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 08:07
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    ABD Başkanı Joe Biden, eşiyle birlikte sahil kenarındaki evinde vakit geçiriyordu.

    Ancak bir anda ortalık karıştı.

    Gizli Servis, uçuşa yasaklı bölgeye özel bir uçağın giriş yaptığını farketti ve hemen alarm durumuna geçildi.

    Özel uçağın tespit edilmesiyle birlikte Başkan Joe Biden hemen çantalarını topladı ve Gizli Servis tarafından güvenli bir eve götürüldü.

    Yanlışlıkla mı girdi

    ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.00’ten kısa bir süre önce özel bir uçağın, yanlışlıkla güvenli hava sahasına girdiği tespit edildi. Uçak hemen kısıtlı hava sahasından çıkarıldı." denildi.

    Savaş uçakları havalandı

    Biden ve ailesinin güvenli bir bölgeye taşınmasının ardından iki savaş uçağı söz konusu uçağı engellemek için havalandı.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın çantalarını toplayıp kaçtığı ana ait fotoğraf karesi, sosyal medyada dalga geçilerek paylaşıldı.

    ABD Başkanı Joe Biden, şüpheli uçak yüzünden güvenli eve alındı #1


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