Kocaeli'de çay ocağı işletmecisi camını kıran şahsı vurdu

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'nde E.Ö. isimli şahıs, çay ocağının camını bilinmeyen bir sebeple kırdı.
Olayın ardından E.Ö. ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmanın yerini kavgaya bırakmasıyla iş yeri sahibi tabanca ile E.Ö'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hayati tehlikesi yok
Kasık bölgesinden yaralanan E.Ö., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı, esnafın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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