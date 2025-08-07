Abone ol: Google News

ABD Başkanı Trump: Ateşkes Putin'e kalmış

Rusya'ya verdiği 10 günün hâlâ gündemde olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 23:46
ABD Başkanı Trump: Ateşkes Putin'e kalmış

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde basın mensuplarının Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin sorularına cevap verdi.

Trump, "Vladimir Putin'e ateşkes için yarına kadar tanıdığınız süre halen geçerli mi?" şeklindeki soruya, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım" diye karşılık verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmesine gerek olup olmadığı sorusuna, "Hayır" diye yanıt veren Trump, "Onlar benimle görüşmek istiyorlar, ben de ölümleri durdurmak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından çok yakında Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusların Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Putin hem de Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

Donald Trump, Vladimir Putin ile çok yakında görüşme ihtimali olduğunu belirtti Donald Trump, Vladimir Putin ile çok yakında görüşme ihtimali olduğunu belirtti
Kamboçya, Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi Kamboçya, Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Dünya Haberleri