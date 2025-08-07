Donald Trump, Vladimir Putin ile çok yakında görüşme ihtimali olduğunu belirtti

Beyaz Saray'daki toplantıda Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, savaşın bir an önce sona ermesini istediğini vurguladı.

Moskova'daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve bu yöndeki çabalarının süreceğini kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek" diye cevap verdi.

Trump, toplantının ne zaman olabileceği konusunda ise temkinli konuşarak Putin'in tavrından dolayı daha önce hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜŞMENİN GELECEK HAFTA YAPILACAĞI İDDİASI

ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde gelecek hafta Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığını söylediği öne sürüldü.

Haberlerde Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile üçlü görüşme planladığı iddia edilerek görüşmede Avrupalı liderlerin yer almayacağı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki gün yaptığı açıklamada Rusların Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Putin hem de Zelensky ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.