ABD başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü

DHA

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki ülke arasındaki ticaret savaşının gölgesinde önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pekin yönetimi, bu temasın Trump'ın talebi üzerine gerçekleştiğini açıkladı.

TİCARET SAVAŞI BİTECEK Mİ

Görüşme, iki ülke arasında uzunca bir süredir askıya alınan gümrük vergileri müzakerelerinin yeniden hareketlenebileceğine dair bir işaret olarak yorumlandı. Trump’ın kısa süre önce yaptığı açıklamalarda Xi ile bir anlaşmaya varmanın zorluğuna vurgu yapması dikkat çekmişti.

"Xİ'Yİ SEVERİM, AMA ONUNLA ANLAŞMAK ÇOK ZOR"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Xi’yi severim, her zaman sevdim ve sevmeye devam edeceğim, fakat kendisi çok sert biri ve onunla anlaşmak son derece zor!” ifadelerini kullanmıştı.

Washington ile Pekin arasındaki ticaret görüşmeleri, 12 Mayıs’ta karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesine yönelik uzlaşmanın ardından kısa sürede tıkanmış, iki taraf da yeniden masaya ne zaman döneceği konusunda net bir açıklama yapmamıştı.